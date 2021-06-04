В Тюмени студенты собрали сто килограммов батареек. Фото - Юрий Шестак.

В Тюмени студенты колледжа производственных и социальных технологий собрали сто килограммов батареек. Бригаду по сбору организовал Данил Антипин из «Лесного и лесопаркового хозяйства» со своими друзьями Дмитрием Фатеевым и Глебом Сандовым еще в 2019 году.

По итогам акции, посвященной Всемирному дню эколога, который отмечается 5 июня, парни собрали 15 пятилитровых бутылей, заполненных батарейками, а еще около 200 кг макулатуры.

– Больше всего батареек собрали со студентов, которые учатся по специальности «Электромонтаж». Они все увлеченные, многие собирают модели на радиоуправлении, поэтому у них этого «добра» хватает. Хорошо, что не выбрасывают, – отметила заведующая информационно-библиотечным центром колледжа Юлия Тряскина.

Кстати, сбор батареек проходил с апреля этого года. Во всех корпусах стоят тубусы, в которые студенты и преподаватели складывают не только батарейки, но и пластиковую тару, пластиковые крышки. Все это сортируют и сдают в пунктах приема вторсырья.