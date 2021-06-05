Авторы тюменского проекта «СоТворчество поколений» проведут три сезона семейных игр

Фото: группа "СоТворчество поколений", соцсеть ВКонтакте

Авторы тюменского проекта «СоТворчество поколений» проведут за лето три сезона семейных игр. Кстати, в отличие от предыдущего года, концепция проекта заметно изменилась.

- В каждом сезоне будет по три игры. Присоединится к проекту можно на любом этапе. Игры будут проходить по субботам с 18:00 до 21:00 во дворах, скверах и парках. За активное участие команды получат баллы, а семья, которая окажется на вершине рейтинга, станет обладателем главного приза - сертификат на семейных отдых, - рассказала одна из руководителей проекта, сотрудник Детского центра «ГринЛандия» Татьяна Рязанова.

Старт первому сезону будет дан уже сегодня, 5 июня, в ЖК «Звездный городок». Здесь пройдет сюжетно-ролевая игра «КультТур по Тюмени и Тюменской области». Участникам предстоит «побывать» в южных городах Тюменской области и узнать о них исторические факты.

В День России, 12 июня, в сквере им. Александра Моисеенко состоится интерактивная подвижная викторина «Семейный КВИЗ», где нужно будет показать свои знания, широту кругозора или можно просто потанцевать.

Завершит первый игровой сезон конкурсная программа «Семейные игры». Участников ждут интересные соревнования, а также подведение итогов и награждение победителей.

Для участия в проекте команде необходимо один раз за сезон пройти электронную регистрацию и получить индивидуальный номер в день мероприятия. Зарегистрироваться можно заранее в группе «СоТворчество поколений» в соцсети ВКонтакте или с помощью регистратора перед началом мероприятия.