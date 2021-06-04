В Гилевской роще юные экологи собирали мусор на скорость.

В Гилевской роще коллектив ЛесПаркХоза сегодня, 4 июня, организовал мероприятие, посвященное Международному дню окружающей среды. Специально для детей провели викторину с вопросами об экологии.

– В мероприятии приняли участие порядка двадцати детей от 3 до 7 лет, которые в это время с родителями гуляли по роще. Под музыку дети рисовали на асфальте то, что они назвали бы экологией, потом играли в подвижные игры и собирали мусор на скорость, – рассказала ведущий инженер ведомства Екатерина Сакаулова.

Каждый ребенок получил различные подарки: мыльные пузыри, мелки и пр. Всем гуляющим в это время в Гилевской роще организаторы раздали воздушные шары.