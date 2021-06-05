Фото: тюменский ЦУМ

В тюменском ЦУМе прошел фестиваль креативных индустрий, собравший более 50 мастеров, дизайнеров и художников.

По словам генерального директор ЦУМа Юлии Глазуновой, в Тюмени очень много людей, увлеченных своим делом, а фестиваль стал этому подтверждением.

- Для нас важно было собрать на одной площадке моду, народные промыслы и туризм. Свои изделия продемонстрировали и достаточно известные мастера и те, кто только выходит на рынок со своей продукцией. Например, многие впервые попробовали экочипсы, производством которых занимаются в Тюмени. Своя аудитория была и в Галерее российских дизайнеров, а все, кто увлекается путешествиями, узнали о новых туристических направлениях, - рассказала Юлия.

Также комментарий дала руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова.

- То, что Тюменская область может быть привлекательна с точки зрения туризма, мы уже доказали. Например, наш регион вошел в топ-10 новых направлений для путешествий по стране. Другой вопрос в том, что не всегда сами тюменцы в курсе того, что может на сегодня предложить местная туриндустрия. А этих предложений с каждым годом становится все больше и фестиваль креативных индустрий отличная площадка для того, чтобы с этим новым туристическим продуктом познакомиться, в частности, в нашем центре Visit Tyumen в ЦУМе, - сообщила Мария.