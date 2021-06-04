В маленьком сквере на Пермякова тюменцы собрали 200 мешков мусора. Фото Сергея Куликова.

В сквере у дома № 196 по улице Пермякова тюменцы собрали 200 мешков мусора. Всего здесь трудились 60 человек, среди них – волонтеры.

– Хочется, чтобы город наш был уютным, красивым, чистым, аккуратным, поэтому 40 наших сотрудников приняли решение участвовать в этом мероприятии, – отметил представитель одной из торговых сетей Анатолий Садовский.

Дарья из добровольческого движения «Волонтеры Тюмени» честно призналась, что на этом мероприятии она наберет часы, необходимые для будущего поступления. Но работала на совесть – собрала граблями немало мусора.

Благодаря субботнику юные волонтеры познакомились с представителями крупных тюменских компаний и смогли задать им свои вопросы.