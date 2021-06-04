В Тюмени турист через суд вернул деньги за отмененный из-за коронавируса отдых в Турции. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд разобрался в деле местного жителя, который оплатил отдых в Турции, да так и не попал туда из-за коронавирусных ограничений. Турагента, который не желала возвращать деньги клиенту, оштрафовали на крупную сумму.

– В начале прошлого года тюменец забронировал у турагента поездку в Турцию с 22 мая по 1 июня с размещением в гостинице. Он заключил договор и оплатил путевку в Анталью на четверых человек за 162 тысячи рублей, но отпуск его оказался испорченным. В связи с пандемией семья отменила поездку и попросила вернуть средства, – рассказали в пресс-службе суда.

Турагент отправила мужчину к головному туроператору, которому якобы перечислила деньги, полученные за путевку. Но возврата денег несостоявшийся турист так и не дождался. Интересно, что на официальном сайте туроператора не оказалось номера заявки на бронирование путевки, его представитель утверждала, что, следовательно, турагент деньги за путевку Сергея не перечислил.

В итоге с турагента взыскали 155 тысяч рублей и 5 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, его оштрафовали на 80 тысяч рублей в доход государства.