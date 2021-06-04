В Тюменской области открыли Единый центр занятости населения.

В Тюменской области открыли Единый центр занятости населения за счет объединения 22 центров занятости населения региона. Он заработал с 1 июня.

– В помещениях кадровых центров проведен капитальный и текущий ремонт – выделены функциональные зоны для граждан и работодателей, обеспечены требования доступной среды для маломобильных групп населения. Созданы удобные зоны для самостоятельного заполнения документов, обеспечен доступ к цифровым сервисам, – сообщила ведущий специалист отдела организационной работы и информационного обеспечения управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Сипатилова Марьяна.

Изменения коснулись и технологии работы центров. Так, были оптимизированы процессы оказания услуг, что позволило высвободить дополнительное время (порядка 30%), которое используется для осуществления индивидуального сопровождения клиентов.