Тюменцам предлагают вместе решать вопросы благоустройства. Фото: Тюмень - наш дом

Жителям Тюмени предлагают вместе решать вопросы благоустройства. Сделать это можно посредством городского портала «Я решаю!», где до 7 июня будет проходить голосование по проектам инициативного бюджетирования.

– В прошлом году было реализовано 10 замечательных проектов. Идеи, набравшие больше всего голосов, реализованы за счет средств бюджета. Они были выделены на строительство или реконструкцию детских, спортивных площадок, площадок для выгула домашних животных, а также пешеходной дорожки и пандуса для маломобильных групп населения. Прошло несколько месяцев с момента, как все работы были завершены, и уже очевидно, что каждый проект востребован на все сто процентов, – отметил глава города Руслан Кухарук.

В этом году активисты предложили много интересных идей по обновлению не только общественных пространств и объектов инфраструктуры, но и спортивных и детских площадок, а также по созданию арт-объектов.

– Я уверен, что мы на правильном пути, и благодаря общим усилиям наша Тюмень с каждым днем будет становиться красивее, современнее и комфортнее для жизни! – надеется мэр.