Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 июня 2021 года увеличилось на 56 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 56 и составило 36 991 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 947 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 377 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 530 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 108 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 51 человек выздоровел (за весь период – 35 475), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 467 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.