На Юрнеделе в Тюмени рассмотрели ход реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Фото - Евгений Шаров.

Постоянной традицией Юридической недели в Тюмени является рассмотрение хода и юридических аспектов реализации Национальных проектов России. Рассмотрение нацпроекта состоялось в рамках круглого стола, который проходил с участием представителей органов исполнительной власти, проектировщиков, юристов, архитекторов.

Модераторами выступили Николай Когошвили, член Совета ЗСПП, управляющий партнер компании TOP LEGAL CONSULTING и Евгения Червякова, Член Совета ЗСПП, управляющий партнер юридической фирмы «Базис».

Общественные отношения в сфере градостроительства и земельные отношения являются базовыми для построения основ экономики семей, коммерческих организаций, государства и муниципальных структур. Таким образом, правовое регулирование данных вопросов представляется актуальным на каждом из этапов экономического развития. Законодательство ежегодно меняется, данные изменения важно знать и правильно применять.

На круглом столе обсуждалось развитие города Тюмени в течение ближайших 10 лет, поэтому темы спикеров были очень разнообразными.

Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области осветил тему «Опыт реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области». Он рассказал, какие показатели уже достигнуты, какие предстоит достичь, а также о произошедших изменениях в законодательстве и чего ожидать строительной отрасли в ближайшее время. В частности, уже скоро обязательно станет применение BIM-модели при проектировании и строительстве, их база будет храниться в специальной системе и будет доступна, например, для капитального ремонта дома в будущем.

Владимир Третьяков, заместитель главы г. Тюмени выступил с темой «Опыт реализации РЗТ и планы реализации КРТ». Он осветил новеллы в законодательстве и отметил, что роль юридического сообщества велика в их правильном применении и понимании участниками рынка. Кроме того, Владимир Сергеевич рассказал о голосовании на портале органов власти за благоустройство различных скверов и парков, в котором могут принять участие все неравнодушные граждане.

Очень много изменений произошло в сфере государственной регистрации недвижимости. О них подробно рассказал Вячеслав Санников, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области.

Проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает реализацию комплексных проектов развития городской среды для создания достойных условий жизни граждан и конкурентоспособных городов. Принципиальным условием остается максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, в том числе с широким использованием цифровых технологий. Отдельное внимание будет уделено проектам развития городской среды в малых городах, пригородах и исторических поселениях. О важности комплексного подхода в малоэтажном домостроении рассказал Андрей Табанаков, председатель ТРО «Союз архитекторов России».

Создание комфортной городской среды невозможно без качественной работы управляющих компаний и других предприятий ЖКХ по обслуживанию жилого и нежилого фонда. Одна из целей нацпроекта – создание и внедрение системы оценки качества жилищно-коммунальных услуг, которая возможна по следующим показателям: количество предписаний и срок их устранения, сокращение количества аварий, удовлетворенность предприятий и граждан качеством управления многоквартирными домами, соблюдение УК условий лицензирования. В рамках темы предлагается обсудить проблему осуществления контроля за деятельностью УК и предложение по созданию рейтинга УК в Тюмени и Тюменской области.

Именно поэтому участники с большим интересом слушали Елену Головачеву, начальника отдела по административным производствам Государственной жилищной инспекции Тюменской области. Она рассказала, что существующий рейтинг управляющих компаний пока не применяется в полной мере. В ближайшее время он будет общедоступен и станет рабочим инструментом при выборе управляющей компании собственниками домов.

Спикеры ответили на все вопросы собравшихся, состоялась живая, открытая и интересная дискуссия.

Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентации и видеозапись с мероприятий Юрнедели – 2021 доступны по ссылке.