Тюменцы примут участие в онлайн-челлендже «Факты говорят». Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцы примут участие в онлайн-челлендже «Факты говорят». Его организует Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения региона.

По словам организаторов, для участия надо подобрать несколько интересных экологических фактов, опубликовать их в своих социальных сетях с хештегом #доброволец72 и отправить ссылку на свой пост в сообщения группы добровольческого движения Тюменской области.

Факты принимают до 18 часов 5 июня. Самые увлекательные и креативные посты будут опубликованы в группе, их авторы получат приятные подарки.