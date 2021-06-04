Пьяный тюменец устроил серьезное ДТП: пострадали четыре человека

Пьяный тюменец устроил серьезное ДТП.

На пересечении улиц Ленина и Перекопской сегодня, 4 июня, ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали сразу четыре человека. «Лада-Гранта» после удара отлетела в забор, а УАЗ опрокинулся на бок.

– Водителей госпитализировали, двум пассажирам легковушки помощь оказали на месте. 31-летний пьяный водитель УАЗа не пропустил второго участника движения на перекрестке, когда светофор был в режиме мигания желтого сигнала. Составлен административный протокол, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Оказалось, что у нарушителя нет водительского удостоверения, за что он заплатит штраф 10 тысяч рублей. В марте 2019 года его уже задерживали за нетрезвую езду. Также стало известно, что за рулем «Лады» был 19-летний тюменец со стажем вождения 10 месяцев.