В Тюмени пьяный водитель заставил гнаться за собой четыре наряда гаишников. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 25-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский накануне, 3 июня, сразу четыре наряда гаишников задерживали пьяного 45-летнего местного жителя. Мужчина не стал останавливать авто на законное требование полицейского и попытался скрыться. По пути он въехал в ограждение, но и это его не остановило.

– К преследованию были стянуты дополнительные наряды. На окружной дороге Тюмени, куда выехала «Хонда», автомобиль задержали. К водителю применили физическую силу и наручники. Он был пьян, показания алкотестера составили 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по салону машины валялись пустые бутылки из-под пива. 11 лет назад его уже задерживали пьяным за рулем, а 31 мая этого года на него был составлен административный материал за передачу управления автомобилем пьяному водителю.

Отметим, что за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от управления транспортом 12 водителей в состоянии опьянения.