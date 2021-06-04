В Тюмени семья через прокуратуру добилась выплаты в связи с рождением ребенка. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени семье отказали в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Глава семейства пришел с жалобой в прокуратуру, и, как выяснилось, не зря.

В июле 2020 года в семье заявителя родился сын, в ноябре его супруга через МФЦ обратилась за назначением пособия. Экспертизу документов проводил Центр обеспечения мер социальной поддержки. Специалист учреждения не должен был при расчете среднедушевого дохода семьи учитывать доход мужчины, потому что он был признан безработным.

– В нарушение этой нормы вывод о величине среднедушевого дохода семьи был сделан исходя из заработной платы заявителя, полученной до признания его безработным. В назначении выплаты на ребенка было отказано, поскольку размер среднедушевого дохода семьи превысил установленную законом величину, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Директору Центра ведомство внесло представление. В итоге матери ребенка все-таки назначили ежемесячную выплату. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.