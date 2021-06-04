«Много ран, начались проблемы с зубами»: мама девочки-бабочки из Ишима просит помощи у тюменцев

Мама девочки-бабочки из Ишима просит помощи у тюменцев. Фото Надежды Булатовой в ВК.

Мама девочки-бабочки из Ишима Надежда Булатова просит помощи у жителей Тюменской области. По ее словам, кожа Маргариты сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Совсем скоро ребенка госпитализируют в дерматологическое отделение в НМИЦ Здоровья детей города Москвы.

«У Маргариты буллезный эпидермолиз, хрупкая кожа, словно крылья бабочки, поэтому Риту называют ребенок-бабочка. Также у нее букет сопутствующих заболеваний, среди которых порок сердца. У Риты начались проблемы с зубами, с приёмом пищи. Часто приём пищи приводит к рвоте. Поход в туалет равно боль. Я надеюсь, что столичные врачи смогут нам помочь», – рассказывает и поясняет на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Надежда.

По словам женщины, теперь им необходимо сдать платные анализы, купить билеты на самолёт, приехать в Тюмень, снять номер в гостинице, чтобы поменять повязки после долгой дороги, после чего лететь в Москву.

«Государство может обеспечить билетами на поезд, но это мучительно для Маргариты – ни помыть, ни отмочить повязки, сложности в перевязке. Сейчас состояние кожи Маргариты в неудовлетворительном состоянии. Много ран. Перевязки чуть дольше обычного. Просыпается с кровью в носу, во рту и на подушке», – пишет ишимка.

Она просит помощи у местных жителей: «Я не люблю просить и быть навязчивой, но сейчас нам снова нужна Ваша поддержка!».

Реквизиты для благотворительной помощи можно посмотреть здесь.