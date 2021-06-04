В Тюмени молодого человека задержали по подозрению в убийстве 17-летней девушки. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту убийства, которое произошло 31 мая. В этот день в 7.00 в машине скорой медицинской помощи от многочисленных травм скончалась 17-летняя девушка, которую везли в больницу из одной из квартир дома на улице Геологоразведчиков.

– Между мужчиной 1996 года рождения и потерпевшей произошел конфликт. В результате ссоры горожанка получила множественные повреждения тела, несовместимые с жизнью. Молодой человек задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего: они допрашивают родных и близких погибшей, а также знакомых, которые могут пролить свет на отношения молодых людей. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, амбулаторная психолого-психиатрическая и другие. Расследование уголовного дела продолжается.

Меж тем в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение матери погибшей девушки: «С 30 на 31 мая ночью произошла трагедия по адресу: улица Геологоразведчиков, дом 6. Избили молодую совсем девушку и выбросили с четвертого этажа. Она скончалась в скорой. Возбуждено уголовное дело. Просьба огромная откликнуться, кто что знает или слышал. Обращается к вам мама девочки. Молю вас, люди, не проходите мимо».