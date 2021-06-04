День России в Тюмени: как будет работать транспорт с 12 по 14 июня 2021 года. Фото: Тюмень - наш дом

– В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период праздничных дней с 12 по 14 июня 2021 года включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».