Юный тюменец утонул, играя в догонялки в воде. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Недалеко от деревни Кутырева Голышмановского городского округа Тюменской области 26 мая в реке Емец утонул 15-летний подросток. Сейчас проводится доследственная проверка.

Следователи выяснили, что днем четверо детей без присмотра взрослых пришли на берег реки и стали играть в догонялки в воде. Во время игры мальчик упал в реку и скрылся под водой. Ребята пытались спасти его, но ничем не смогли помочь. Тело обнаружено спасателями.

– Специалисты осмотрели место происшествия, опросили родственников погибшего ребенка и очевидцев случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины, способствовавшие произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники ведомства просят тюменцев соблюдать правила пребывания на воде. Родители должны понимать, что ребенок не должен находиться у воды без присмотра взрослых, сколько бы лет ему не было, является ли он подростком или дошкольником.