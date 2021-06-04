Тюменские студенты поучаствовали в экологической викторине и получили сладкие подарки. Фото Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса сегодня, 4 июня, для студентов провели обзор экологической выставки «Беречь природы дар бесценный». Ее посвятили Всемирному дню окружающей среды, который отмечается каждый год 5 июня.

По словам библиотекаря Ольги Яниной, молодые люди познакомились с историей появления знаменательной даты, а также обсудили различные проблемы экологии и выяснили главные источники их возникновения. А закрепили свои знания они с помощью викторины. Кстати, победители получили сладкие подарки.

– Обязанность каждого из нас – бережно относиться к окружающей среде, заботиться о сохранности наших богатых природных ресурсов. Охранять природу – значит, охранять Родину, – резюмировала Ольга Янина.