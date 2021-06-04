Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюменской области превысил 200 млрд рублей. Фото - ВТБ.

За первый квартал 2021 года объем средств, размещенных в ВТБ жителями и предприятиями Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО), увеличился более чем на треть и составил 209,8 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе вырос до 77,5 млрд рублей.

Наибольший прирост ресурсного портфеля обеспечили средства юридических лиц – сумма, размещенная компаниями Тюменской области на счетах в ВТБ, достигла 142,8 млрд рублей. За квартал этот показатель вырос на 55%.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Тюменской области превысил 67 млрд рублей. Сохраняется тенденция, в рамках которой интерес к инвестиционным продуктам для физических лиц примерно в два раза опережает прирост традиционных банковских вкладов. За квартал объем вложений тюменцев в инвестиционные инструменты вырос на 12% и составил порядка 18,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка в Тюменской области на 1 апреля составил 55,6 млрд рублей. Наибольшая доля в нем традиционно приходится на ипотечные займы – 31,3 млрд рублей. При этом самый активный рост продемонстрировали потребительские кредиты – их объем за квартал увеличился на 11%, до 20,3 млрд рублей. В общей сумме выдач физическим лицам за квартал на данный сегмент приходится более половины – 4,7 млрд из 9,1 млрд рублей. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года ВТБ в январе-марте 2021 года выдал тюменцам почти в два раза больше нецелевых займов.

Корпоративный кредитный портфель банка в Тюменской области по итогам квартала достиг 21,9 млрд рублей (+10% к началу года), в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – 16,5 млрд рублей (+15%). В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям транспорта и инфраструктуры, а также строительства и недвижимости.

Значительное место в корпоративном кредитовании по-прежнему занимает реализация программ государственной поддержки среднего и малого бизнеса. Совокупный портфель банка по итогам квартала в этом сегменте составил 4,9 млрд рублей. Наиболее активно кредитовались сельхозпроизводители в рамках Постановления Правительства РФ № 1528 – портфель займов по данной программе составил 101 млн рублей. Кредитный портфель по Программе Минэкономразвития № 1764 составляет 3,3 млрд рублей. Всего в январе-марте ВТБ выдал среднему и малому бизнесу Тюменской области по программам господдержки свыше 1,5 млрд рублей льготных кредитов.

Компании региона продолжают активно использовать банковские гарантии. Особенно заметен этот тренд в прошедшем квартале был в практике предприятий крупного бизнеса – объем гарантий, выданных клиентам этого сегмента, увеличился в 5 с лишним раз и составил порядка 3 млрд рублей.

– Мы стартовали с хорошей скоростью, достигнув всех ключевых бизнес-целей и операционных показателей первого квартала года. Будем наращивать наши объемы бизнеса и при этом улучшать клиентский опыт, чтоб стать для жителей и бизнеса Тюменской области банком первого выбора как в офисной сети, так и в дистанционных каналах, – отметил Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, отметил Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.