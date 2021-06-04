В тюменскую больницу поступают десятки пациентов с «травмами ныряльщиков». Фото: Тюмень - наш дом

В тюменскую областную клиническую больницу № 2 каждый год поступают десятки пациентов с «травмами ныряльщиков». Врачи призывают соблюдать осторожность при нырянии в воду и рассказали, как поберечь свое здоровье.

Так, чтобы не допустить серьезных травм на воде, для начала надо узнать глубину и состояние дна водоёма, не нырять в незнакомых местах и на мелководье, тем более вниз головой и в состоянии алкогольного опьянения.

– Если после ныряния человек долго не выплывает или тонет, вероятно, он получил травму. Необходимо аккуратно вытащить его из воды, уложить на спину на ровную поверхность, не двигая головы пострадавшего, и как можно скорее вызвать бригаду скорой помощи. Любое резкое движение может навредить еще сильнее, – пояснил заведующий нейрохирургическим отделением медучреждения Дмитрий Воробьёв.

В больнице отметили, что следует выбирать разрешенные для купания, знакомые, оборудованные места со спасательным оборудованием и дежурящими инструкторами, знающими основы оказания первой помощи и реанимации. Лишь придерживаясь правил безопасности, пристально следя за находящимися в воде, зная принципы оказания помощи пострадавшим при нырянии, можно избежать трагедии.