В АО «Транснефть – Сибирь» подведены итоги конкурса на звание «Лучшее подразделение по охране труда». Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги конкурса на звание «Лучшее подразделение по охране труда» между структурными подразделениями предприятия.

На ежегодной основе конкурс проводится с 2015 года. Цель – содействие обеспечению безопасных условий труда, формирование системного подхода и стимулирование работников к повышению культуры производства, соблюдение требований безопасности на рабочих местах.

Жюри оценивало работоспособность технологического оборудования, проведение специальной оценки условий труда, своевременные инструктажи, проверку знаний требований охраны труда, проведение медицинских осмотров, оснащение средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

Победителем соревнований признан коллектив ЛПДС «Конда» Урайского УМН. Второе место присуждено ЛПДС «Западный Сургут» Сургутского УМН, третье – ЛПДС «Чаши» Тюменского УМН.

АО «Транснефть – Сибирь» уделяет большое внимание реализации мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья работников. В том числе сотрудники в полной мере обеспечены индивидуальными средствами защиты, регулярно ведется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил. В 2021 году предприятие подтвердило соответствие системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям международного стандарта. В 2020 году проведена специальная оценка условий труда на 2,6 тыс. рабочих местах.