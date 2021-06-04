В Тюмени заведующая детсадом на Лесобазе заработала за год 5,6 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени заведующая детсадом № 36, который находится в микрорайоне «Тура» (Лесобаза), Светлана Пальянова заработала за год 5,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствует декларация.

Из документа, опубликованного на сайте городской администрации, следует, что в прошлом году женщина смогла «поднять» гораздо меньше – «всего» 3,3 миллиона. Известно, что источником прибыли в 2020 году стала проданная собственность. К слову, заведующая имеет земельный участок и жилой дом, а также Volkswagen TIGUAN.

На втором месте – заведующая детским садом № 118 на улице Пермякова Ирина Гугель. Она заработала 4,6 миллиона рублей. В 2019 году же был задекларирован доход в размере 1,4 миллиона рублей. У женщины в собственности находится земельный участок и две квартиры, а также иномарка Nissan ALMERA.