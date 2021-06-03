Тюменцев ждут на вакцинацию в экопарке и Гилевской роще. Фото: Вадим Бегун

Тюменцев ждут на вакцинацию в экопарке и Гилевской роще. Здесь с 5 июня по выходным будет работать «Городская территория здоровья».

Горожане смогут пройти комплексный осмотр по основным факторам риска развития заболеваний, проконсультироваться со специалистами, а также пройти вакцинацию против коронавируса. В эту субботу «Городская территория здоровья» будет работать в экопарке «Затюменский» с 09.00 до 13.00 в здании лыжной базы, а в Гилевской роще поставят мобильный пункт вакцинации с 12.00 до 17.00.

– Прививку можно будет поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. Для этого нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Перед вакцинацией пациент должен заполнить анкету, – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.