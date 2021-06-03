Вооруженные тюменцы напали на мастера, который содрал с клиентки 15 тысяч рублей за ремонт флешки. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции поступило заявление от 21-летнего мастера по ремонту компьютеров. Мужчина рассказал, что приехал на адрес по заявке, где на него напали двое мужчин с пистолетом.

Стражи порядка задержали двух местных жителей, 1993 и 1995 годов рождения. Они пояснили, что хотели помочь коллеге, которая заплатила за ремонт флеш-карты потерпевшему более 15 тысяч рублей и осталась без денег на ближайший месяц.

– Мужчины предложили ей оформить повторную заявку на ремонт техники и вместе с ней выехали на указанный ложный адрес. Когда подошел мастер, они заставили его сесть в собственный автомобиль и, угрожая травматическим пистолетом, потребовали вернуть взятые за выполненную работу деньги, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемых следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.