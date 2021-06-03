Тюменка «родила» дочь ради выплат от государства. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат.

В июле 2020 года горожанка через МФЦ подала в Управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района заявления на получение пособий и других выплат на дочь 15 апреля 2020 года рождения, приложив поддельное свидетельство о рождении.

– С июля по сентябрь 2020 года мошенница обманным путем получила более 132 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В итоге суд оштрафовал подсудимую на семь тысяч рублей в доход государства. Кроме того, постановил взыскать с осужденной в пользу регионального департамента социального развития всю сумму похищенных средств. Приговор в законную силу не вступил.