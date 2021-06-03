Под Тюменью «Нива» сбила 13-летнего мальчика на мотоцикле. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 32-м километре Ирбитского тракта сегодня, 3 июня, 13-летний подросток попал в дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл, на котором он ехал, столкнулся с «Нивой».

– По предварительным данным, водитель автомобиля разворачивался и в это время столкнулся с попутным мотоциклом. Подростка доставили в больницу с полученными повреждениями, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Теперь специалистам ведомства придется выяснить, почему подросток, не имеющий права управления транспортом, сел за руль двухколесного транспортного средства и как вообще его родители допустили такую поездку.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кстати, сегодня в Тобольске на улице Октябрьской «Тойота» сбила 10-летнюю девочку, которая ехала через дорогу рядом с зеброй. У ребенка диагностировали травму стопы, ушибы и ссадины.