В Тюменской области нарушители противопожарного режима отдали более шести миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области нарушители противопожарного режима отдали 6 066 100 рублей штрафов. Всего же с начала пожароопасного периода составлено 628 административных дел.

– Сегодня для контроля соблюдения установленных запретов планируется задействовать 366 патрульно-контрольных групп, провести порядка 150 рейдов, обследований территорий лесов и населенных пунктов, – сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он пояснил тем, кто спрашивает, какие базы отдыха могут принимать посетителей, а какие нет, что в связи с действием режима ЧС в лесах введен запрет на посещение баз, осуществляющих деятельность на территории земель Гослесфонда. Это значит, что перед поездкой необходимо уточнять режим работы у администрации базы.