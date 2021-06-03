В Тюмени станут производить лекарства для «сердечников». Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюмени создадут крупное производство кардиологических лекарств. Соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» подписал сегодня, 3 июня, губернатор Александр Моор на площадке ПМЭФ-2021.

– В Тюмени будет создано новое импортозамещающее производство по выпуску более 30 наименований кардиологических препаратов. Его мощность позволит закрыть 20% потребности России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, – заявил глава региона.

Стало известно, что инвестор вложит в проект свыше четырех миллиардов рублей. При этом планируется создать порядка двухсот новых рабочих мест.

Президент компании Викрам Сингх Пуния в свою очередь отметил, что Тюменская область является одним из самых надежных и заинтересованных партнеров. Он заверил, что все обязательства по предыдущим соглашениям выполнены в полном объеме.