Мэр Тюмени рассказал о создании пешеходных кварталов в центре города. Фото - пресс-служба ВЭБ.РФ.

Мэр Тюмени рассказал о создании пешеходных кварталов в центре города, о создании событийного парка «Алебашево». Руслан Кухарук выступил на площадке ПМЭФ-2021.

– Реализация мастер-плана, в рамках которого планируется благоустроить пешеходное пространство, с подземными парковками, построить тоннель до набережной правого берега Туры, а также реставрировать части объектов культурного наследия, будет осуществляться не только бюджетными средствами, но и за счет частных инвестиций. Это и реставрация оставшейся части объектов культурного наследия, и строительство гастродвора, и создание креативного пространства внутри швейной фабрики, – отметил Кухарук.

По его словам, эти проекты станут не только точкой притяжения в городе, но и изменят качество жизни горожан. Отметим, что в ходе сессии «Города конкурируют за людей: городское кафе с мэрами» на ПМЭФ-2021 главы городов рассказали о проектах городского развития.