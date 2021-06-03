В Тюмени говорили о трендах правового регулирования закупок для госнужд. Фото: Евгений Шаров.

Участие в государственных и муниципальных закупках остается привлекательным для бизнеса в условиях финансового кризиса это подтвердили все участники сессии в рамках XII Юридической недели в Тюмени – 2021.

Закупки для государственных и муниципальных нужд – наиболее сложная сфера деятельности: периодически происходит изменение законодательства, административная и судебная практика неоднозначная, нет единого сайта, где можно отследить решения региональных УФАС, потому приходится юристам постоянно следить за практикой и трендами в данной сфере. Как отметил модератор сессии Степан Матаев: «На сегодняшний день тема очень актуальна. Часто поставщикам приходится работать в самых жестких условиях, они наименее защищены. Но если поставщик соблюдает требования закона, проявляет добросовестность и совершает активные действия, то его защиту можно обеспечить. Необходимо общими усилиями формировать среду взаимодействия на равных. Заказчики тоже допускают ошибки, нарушают права поставщиков. Если не замалчивать нарушения, обращаться в контролирующие органы, то проблемы разрешаются, а бизнес-среда становится более честной, прозрачной, законной».

Об «Актуальных вопросах административной и судебной практики по включению в реестр недобросовестных поставщиков» рассказала Татьяна Паламарчук, управляющий партнер ЮФ «Паламарчук и партнеры», заместитель председателя повета ЗСПП. Татьяна рассказала, за какие нарушения участника закупок могут включить в Реестр недобросовестных поставщиков, в каких случаях сведения об участниках (акционерах) юридического лица не подлежат включению в РНП (если они не являются таковыми к моменту заключения и исполнения контракта (Постановление Конституционного суда РФ от 09.04.2020 №16-П), и дала небольшие рекомендации для участников закупок и юристов: «Участник закупки обязан учитывать специфику заключения и исполнения контракта и соблюсти все предусмотренные для этого условия. В противном случае для него возникает риск включения в Реестр недобросовестных поставщиков. И конечно же, с заказчиком вести только официальную переписку, всё фиксировать, в дальнейшем, в случае возникновения спора, документы помогут контролерам или суду принять решение в Вашу пользу».

Одна из проблем, которую необходимо решать, – нет баланса интересов сторон регулируемых закупок: контракты составляет заказчик, и, соответственно, в своих интересах: у поставщиков больше ответственности, чем ответственности заказчика, заказчик увеличивает в контракте сроки приемки работ и т. д. О «Балансе интересов сторон регулируемых закупок в правоприменительной практике» рассказала Марина Асташова, руководитель практики юридического сопровождения закупок ЮК «Аспект». Марина подчеркнула, что всем – участникам закупок, заказчикам, юристам-практикам – необходимо формировать в правовых отношениях честную, прозрачную среду, стараться сбалансировать отношения «заказчик – подрядчик».

Участники сессии говорили о сложностях 223-ФЗ, он, с одной стороны, казалось бы, по своему содержанию не сложный и не объемный, но с другой стороны, это дает право заказчику прописывать больше условий в слою пользу. «О возможностях и проблемах закупок в рамках 223-ФЗ» рассказала Елена Воронова, директор ООО «Р-Консалтинг», региональный представитель АО «Сбербанк-АСТ» в Тюменской области и ЯНАО. Елена прокомментировала эпиграф к сессии «По тонкому льду…» Выполнение работ в сфере закурок – это не только деятельность «по тонкому льду … но и в мутной воде».

Одна из распространенных проблем – выполнение работ без закупки, когда поставщик/подрядчик закупает оборудование либо приступает к выполнению работ, а заказчик впоследствии отменяет закупку. О «Выполнении работ без закупки: риски исполнителя и заказчика» рассказал Евгений Шулындин, старший юрист судебного агентства «Барристер», г. Уфа.

Федеральным законом от 23.04.2018 № 99-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, установлена ответственность за преступления в сфере госзакупок. Законом устанавливается уголовная ответственность как для работников заказчика, так и для лиц, подкупающих таких работников в своих интересах». Об «Уголовно-правовых рисках закупок. Заказчики vs поставщики. Актуальная практика и применение новых уголовных составов в сфере закупок» рассказал Павел Репринцев, адвокат, юридической компании INTELLECT, г. Екатеринбург.

В заключение заместитель начальника отдела контроля закупок УФАС по Тюменской области Бороздин Евгений Николаевич прокомментировал, на что нужно обращать внимание подрядчикам и поставщикам при исполнении контрактов, какие перемены ждут участников закупок в ближайшее время.

Темы выступлений вызвали бурный интерес у участников сессии, слушатели задавали вопросы спикерам. Это говорит о том, что необходимо чаще проводить такие мероприятия, освещать вопросы практик в вопросах закупок и нового в законодательстве. Возможно, таким образом мы сможем уменьшить количество возникающих проблемных вопросов, уменьшить количество споров между сторонами закупок.

Подробная программа всех прошедших мероприятий, фото, презентациии видеозапись с мероприятий Юрнедели-2021 доступны по ссылке.