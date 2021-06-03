Тюменцы смогут бесплатно подвести газ к своим участкам. Фото - admtyumen.ru.

Жители Тюменской области с 1 июня смогут бесплатно подвести газ к своим участкам. Дело в том, что Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект с соответствующими поправками.

Отметим, что законопроект затронет около двух миллионов домохозяйств жителей РФ. Бесплатное подключение людей к газу обещают завершить до 2023 года на территориях, где это технически возможно. А выполнять его будет единый оператор газификации по принципу «одного окна». Такая процедура освободит граждан от необходимости бегать по разным инстанциям.

Ранее уровень газификации в Тюменской области был признан одним из лучших в стране. В рамках программы за жителей области оплачивались строительно-монтажные работы по техническому присоединению к сетям газоснабжения.

Напомним, что это заслуга партии «Единая Россия», которая направила в адрес президента соответствующую инициативу. Владимир Путин поддержал предложение.