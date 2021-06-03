Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 июня 2021 года увеличилось на 55 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 36 935 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 63 человека выздоровели (за весь период - 35424), пять детей заболели (из общего числа заболевших), шесть пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 415 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 383 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 099 182 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 660 летальных исходов, выздоровели 4 711 982 человека.