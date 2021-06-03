Для тюменских детсадовцев провели развлекательную игру «Мы юные экологи». Фото - Анастасия Иконникова.

Для юных тюменцев из детского сада № 151 провели образовательно-развлекательную игру «Мы юные экологи». Мероприятие, начавшееся с викторины, прошло в рамках празднования Всемирного дня окружающей среды.

– Выбор темы для мероприятия себя ждать не заставил. Экология была выбрана потому, что мы со всех сторон окружены лесом – часто ходим на прогулки, проводим экскурсии для детей. Но и изучать её тоже важно, – отметила воспитатель Марина Викторовна, проработавшая в дошкольном учреждении двадцать лет.

Сначала прошла викторина, детям предложили ответить на вопросы о животных: белочках, зайчиках и мышках. Далее стартовал квест: две подготовительные группы – «Пчёлка» и «Ягодка» – соревновались в «Насорил – убери», применяя кубики. Всё завершилось небольшим субботником вокруг здания сада.