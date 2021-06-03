Юные тюменцы прошли квест и убрались в роще у 32-й школы

Юные тюменцы прошли квест и убрались в роще у 32-ой школы. Фото: ДИ "Пионер".

Юные тюменцы приняли участие в квесте, при этом убравшись в роще рядом со школой № 32 в микрорайоне Антипино. Мероприятия акции «ЭкоГТО» проходят при участии представителей местного общественного детского движения «Чир».

– Ребята узнают о бережном отношении к природе. Вместе с педагогами они приводят в порядок рощу у школы. Наверняка к нам присоединятся и родители, – отметила директор школы № 32 Марина Жмакина.

По ее словам, сегодняшняя акция – не разовая. Экологические мероприятия вместе со школьниками проводятся в течение всего учебного года.

Кстати, накануне Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня, образовательное учреждение объявило о сборе крышек, макулатуры и батареек. В первый день акции на территорию школы принесли несколько коробок бумаги и пару килограммов пластика, которые потом утилизируют.