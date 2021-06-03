На пустой дороге в тюменской деревне женщина на скутере сбила ребенка на самокате. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы рассказали, каким образом дети получают травмы на дороге, причем зачастую в нелепых ситуациях. Одно из таких дорожно-транспортных происшествий случилось накануне, 2 июня, на совершенно пустой улице в деревне Зырянка.

– 35-летняя женщина на скутере, не имеющая права управления транспортом, сбила восьмилетнего мальчика, который ехал на детском самокате, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в дорожном инциденте пострадали сразу три человека: водитель скутера, ее 31-летняя пассажирка и сам ребенок, который получил множественные ушибы, ссадины и другие повреждения. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.