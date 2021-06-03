В Тюмени продолжают ремонтировать дороги к школам. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени продолжают ремонтировать дороги к школам. Так, уже совсем скоро завершится обновление дорожного полотна по улице Московский у школы № 88.

Тут специалисты отремонтировали проезжую часть, смотровые и дождеприёмные колодцы, бордюры и тротуары. Чуть позже появится дорога со свежей разметкой, новые пешеходные дорожки, ограждения и автобусные остановки.

– Завершены работы по ремонту дороги по улице Тобольский тракт около излюбленного места тюменцев – лесопарка имени Гагарина. Здесь также расположена школа №48. Приведен в порядок участок протяженностью в 3,7 км. Специалисты заменили дорожное полотно, отремонтировали тротуары, дождеприемные колодцы, устроили газоны, установили необходимые знаки, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

В заречной части города обновлен участок протяженностью 1,6 км по улице Щербакова – от улицы Тимуровцев до Безымянной. Вблизи расположены школа № 9 и детский сад № 121. По этой дороге ходят дети, родители и педагоги.