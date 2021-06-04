Погода на 4 июня в Тюмени: в день памяти мученика Василиска распогодится

В Тюмени в день памяти мученика Василиска распогодится. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 июня, уже с самого утра в Тюмени распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 14 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 10 – 14 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 7 метров в секунду.

4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что «хорошее утро с песен птиц начинается». Если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день хорошо пахнет жимолостью – к дождю. 4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы – к урожаю огурцов. На хороший урожай указывали и сильные росы.