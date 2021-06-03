На зебре в районе Республики-Красина в Тюмени пешеходы будут сами управлять светофором. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на пешеходном переходе в районе улиц Республики и Красина установили новые табло вызывного действия. Специальное устройство, позволяющее пешеходам управлять светофором, имеет современный дизайн и яркий светодиодный индикатор «ЖДИТЕ».

– На индикационном табло дублируется действие пешехода в виде зеленого и красного человечка, также настроен звуковой сигнал, который облегчает пользование устройством слабовидящим людям. Такие индикационные табло более заметны при любой погоде и в любое время суток и, как следствие, повышают безопасность дорожного движения, – рассказали в администрации города.

В ведомстве также отметили, что кнопка вызова влагозащищена, корпус же выполнен из усиленного, специального алюминиевого профиля с антикоррозионным покрытием.

Стало известно, что пока это первое табло в подобном исполнении. Специалисты проанализируют эффективность применения данных устройств, после чего будет приниматься решение по дальнейшему оснащению регулируемых пешеходных переходов индикационными табло.