Тюменские водители стали в два раза чаще превышать скорость. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области водители стали в два раза чаще превышать скорость. А вот проездов на красный стало заметно меньше. Всего же более 360 тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения выявили камеры фотовидеофиксации в этом году. Из них 287 тысяч – превышение скоростного режима.

– В этом году 236 раз автомобилисты превысили скорость более чем на 80 км в час, это в 4 раза больше, чем в 2020-м году. 1728 раз превышение составило от 60 до 80 км в час, ранее было 292 нарушения, более 15-ти тысяч раз камеры фиксировали превышение скорости на величину от 40 до 60-ти км в час, это в 5 раз чаще, чем в минувшем году, – поделились статистикой в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

Кстати, специалисты связывают все это с резким ростом (более чем на 46%) ДТП из-за несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. Так, в 206 ДТП погибли 8 человек и 264 человека травмированы.