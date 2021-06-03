В Тюменской области за сутки возникло шесть пожаров, столько же ликвидировано. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшие сутки возникло пять лесных пожаров на общей площади 12,3 гектара и один ландшафтный – 10 га. Ликвидировано же пять лесных пожаров на общей площади 15,9 га и один ландшафтный площадью 10 га.

– Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 20, ландшафтных – два, – поделились горячей статистикой в оперативном штабе региона.

В ведомстве напомнили, что 11 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий населенных пунктов.