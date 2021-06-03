В Тюмени высадят более 800 тысяч цветов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени высадят 810 тысяч цветов. Накануне, 2 июня, бархатцы появились вдоль улицы Республики. Кстати, уже в предстоящие выходные цветоводы планируют «выткать» ковер на Городской площади, эскиз для него придумали заранее.

– До этого времени мы должны привезти им рассаду, все инструменты. Каждая бригада имеет определенный план на день. Раньше посадки занимали весь июнь, в этом году мы поставили себе задачу украсить город цветами пораньше, – поделилась планами директор ООО «Зелень» Светлана Митрофанова.

По ее словам, рабочие начинают посадку цветов ежедневно в 9.00. Так как влаги в земле мало, каждый высаженный цветок поливают в ночью. В клумбы Центрального округа уже высажено 47 тысяч, а в вазоны – 17 тысяч цветов разных видов: шафрана, цинерарии, бархатцев, львиного зева и петуний.