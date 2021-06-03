В Тюменской области из-за скандала уволен глава отдела полиции. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области после коррупционного скандала уволили главу межмуниципального отдела МВД «Голышмановский» Александра Лазарева. В настоящее время его пост занял подполковник полиции Александр Староверов. Соответствующая информация уже появилась на сайте регионального управления МВД.

Напомним, что скандальная история, в которой был замешал Лазарев, произошла еще два года назад. Тогда его коллеги написали пост в социальных сетях, обвинив стража порядка в коррупции. Они жаловались, что тот делил премиальный фонд только между своими любимчиками. Речь шла о суммах от 80 до 120 тысяч рублей.

Кроме того, из письма следовало, что Лазарев во внерабочее время использует служебный автомобиль, а для заправки личного авто берет топливо, предназначенное для нужд полиции. Они называют экс-полицейского мстительным: если тот узнавал, что сотрудник устраивается в другой отдел, начинал «звонить и поливать его грязью», передает «МегаТюмень».