Сбербанк и ГК «ЭНКО» делают ипотеку доступнее

Фото: ПАО Сбербанк

До 1 июля квартиру в жилом комплексе «Айвазовский» от застройщика «ЭНКО» можно приобрести на выгодных условиях. В рамках программы «Господдержка-2020» строящееся жилье доступно по ипотечной ставке 2,55% на весь срок кредитования. Ставка действует при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности» и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в компаниях, аккредитованных Сбербанком. Первоначальный взнос – от 15% стоимости квартиры, а возможная сумма кредита – от 300 тыс. руб. до 6 млн руб.

«Айвазовский Citу» расположен в живописном месте на берегу реки Туры в центральной части Тюмени. Соседство с озерами Алебашево, Круглое и лесопарком имени Гагарина делает комплекс уникальным. Главной особенностью проекта станет сочетание разных архитектурных школ, которые никогда прежде не пересекались в рамках одного района, – от классической до современной. При этом каждая секция уникальна в своем исполнении и подчёркивает характер территории.

Фото: ПАО Сбербанк

В рамках проекта уже этим летом будет построен парк площадью 2 гектара. Его особенность – собственный водный канал вдоль пешеходного бульвара. Среди водных объектов также сухой фонтан – одно из любимых детских летних развлечений. Рядом расположится первая в Тюмени зеленая набережная с собственным пляжем.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В этом году ГК «ЭНКО» отмечает свой десятилетний юбилей, за это время у нас сложились плодотворные партнерские отношения. Сбербанк финансирует строительство ярких и амбициозных объектов ЭНКО, застройщик участвует в различных ипотечных программах и пользуется услугами компаний, входящих в нашу экосистему. Для оценки жилого района «Айвазовский» специалисты Strategy Partners провели коммерческий аудит, для продвижения компания пользуется услугами Segmento, покупатели квартир в Айвазовском получают безлимитные онлайн-услуги опытных врачей «СберЗдоровья». Я уверен, со временем это партнёрство расширится, в результате чего наши клиенты, жители Тюмени, будут получать сервис самого высокого уровня.