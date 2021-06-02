Вторую объездную дорогу в Тюмени начнут строить от ТЭЦ-2. Фото: Ольга Крыльцова

Вторую объездную дорогу в Тюмени начнут строить от ТЭЦ-2. Разработка проектной документации по плану должна завершиться в 2022 году.

Так, четырехполосный участок протяженностью 21 километр соединит тюменскую кольцевую автомобильную дорогу с Червишевским и Московским трактами. В состав участка дороги войдут две транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск, подъезд к Тюмени и Р-351 Екатеринбург – Тюмень.

– Это делается для того, чтобы снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Тюмени, – объяснили в пресс-службе Главного управления строительства региона.