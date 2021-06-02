Сбер представил «шпаргалку полицейского» на международной конференции по кибермошенничеству. Фото - Сбер.

В преддверии Петербургского международного экономического форума, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил на международной конференции «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений», организованной Российской секцией Международной полицейской ассоциации (МПА) совместно с Санкт-Петербургским Горным университетом. В конференции приняли участие российские и зарубежные эксперты, представители профессионального сообщества, а также соответствующих государственных национальных и зарубежных госструктур, занимающиеся обеспечением безопасности информационного пространства.

Станислав Кузнецов представил «шпаргалку полицейского», в которой отражены компетенции сотрудников правоохранительных органов, необходимые для борьбы с киберпреступностью. Стремительно развивающиеся технологии практически сразу же включаются в арсенал преступников. 10 лет назад не существовало IoT-устройств, действующих по принципу «умного помощника», а сегодня именно с подобных гаджетов происходят мощнейшие DDoS-атаки на организации. Через несколько лет правоохранительным органам предстоит решать куда более сложные задачи: противостоять атакам, совершенным с помощью искусственного интеллекта, или распознавать кражу личности с помощью технологии Deepfake — объединение слов «глубинное обучение» (deep learning) и «подделка» (fake), методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте.

В ходе выступления Станислав Кузнецов наглядно продемонстрировал работу преступников, когда якобы с его телефонного номера поступил звонок с требованием оплатить участие в международном форуме. С помощью технологий DeepFake было смоделировано фальшивое обращение президента российской секции МПА генерал-лейтенанта Юрия Жданова. Благодаря реализации Программы Сбера по борьбе с телефонным мошенничеством, за последние полтора месяца удалось на 30 процентов снизить количество атак мошенников на клиентов Сбербанка.

Мировое сообщество признает, что кибератаки — это один из глобальных рисков, угрожающих человечеству сегодня. Об этом предупреждают эксперты Всемирного экономического форума, которые ежегодно публикуют доклад о глобальных рисках. Аналитики уверены, что киберпреступность и мошенничество в интернете так же опасны, как экологические катастрофы и необратимые климатические изменения.

По словам Станислава Кузнецова, необходимость создания экосистемы глобальной безопасности и обмена информации, в которую были бы инкорпорированы все значимые субъекты информационной деятельности, включая компании-телекомы, переходит в разряд крайне актуальных. Требуется и оперативная трансформация законодательного поля.

Как отметил Станислав Кузнецов, преступники, сталкиваясь с многоуровневыми системами защиты государственных и бизнес-структур, переносят свой удар на менее подготовленное и более доверчивое население. По итогам 2020 года Россия заняла первое место в мире по совокупному количеству различных кибератак, направленных на жителей страны, включая банковские зловреды, вирусы-шифровальщики, программы-майнеры, IoT-угрозы, атаки на веб-ресурсы.

Для выявления мошенничества в Сбербанке применяется уникальная система фрод-мониторинга. Она построена на основе алгоритмов искусственного интеллекта, применяется собственная графовая база данных и графовая аналитика. Кроме анализа транзакций система анализирует рисковые события от телекомов, действия сотрудников, операции в автоматизированных системах, нефинансовые операции. Антифрод позволяет банку оперативно реагировать на новые возникающие вызовы, выводить новые продукты на рынок с сохранением максимального уровня защищенности наших клиентов от мошенников. В каталоге Сбера — около 130 изученных мошеннических схем.

Сбер располагает необходимыми знаниями и готов оказывать активное содействие государственным структурам в усилении киберзащиты граждан нашей страны. Банк проводит широкую информационную компанию по обучению граждан правилам информационной безопасности. Возможность проверки подозрительных номеров и сайтов существует и на сайте банка, и в системе Сбербанк Онлайн. Пользователи совершили 4,8 млн подобных проверок, число уникальных пользователей сервиса «проверка на утечки» составило 1,4 млн человек. Обучающим разделом программы воспользовалось 32 млн пользователей.

Особую тревогу, по словам Станислава Кузнецова, вызывает растущее вовлечение в орбиту преступников с помощью различных жестких методов давления и запугивания подростков и детей. В этом отношении неоценима роль родителей, которые сегодня всего лишь 46 минут в среднем за все время взросления ребенка проводят с ним беседы о правилах информационной безопасности.