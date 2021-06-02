В Тюмени откроются семь новых школ и шесть детсадов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области сейчас одновременно строят 10 школ и столько же детских садов. Из них 4 школы и 9 детских садов возводят в областной столице.

Семь школ откроют свои двери уже в этом году. На объектах ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустраивается территория. Примут учеников и учреждения в ЖК «Звездный», на улице Зелинского, а также в Вагайском, Тобольском, Уватском и Ялуторовском районах. Завершаются строительные работы и в шести новых детских садах.

– В регионе каждый год вводятся новые объекты образования, построенные в рамках национальных проектов. За последние три года построено 13 новых школ и 12 детских садов, в этом году началось строительство школы на 1 200 учебных мест в микрорайоне Ново-Патрушева и 3 детских садов в микрорайонах Антипино, Березняковский и Ямальский-2, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.