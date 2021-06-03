На улице Ветеранов труда в Тюмени отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 18.00 отключение произойдет на улице Ветеранов Труда в районе дома № 60, на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов, Чаплина и Бедного, а с 12.00 до 15.00 – у УГМК «Сталь» и на пересечении улиц 50 лет Октября и Старый Тобольский тракт.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.