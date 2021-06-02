В Тюмени изменят схему движения маршрутов №16 и 45 из-за велосипедистов. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени изменят схему движения маршрутов №16 и № 45. Это произойдет 12 июня – в этот день в областной столице проведут спортивное мероприятие в рамках Всероссийского соревнования по велосипедному спорту.

– Район проведения – Комарово, вдоль улицы Уездной на участке улиц Губернская – Престольная. Маршруты будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.