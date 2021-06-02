Россияне в пандемию стали чаще «зависать» в соцсетях. Фото: Ольга Крыльцова

Россияне в пандемию стали чаще «зависать» в соцсетях и смотреть федеральные телеканалы. Онлайн-опрос проводился исследовательской платформой Mail.ru Group, сообщает Социологический антикризисный центр.

Выяснилось, что роль соцсетей как дополнительного информационного канала значительно выросла. 67% опрошенных отметили, что именно из соцсетей узнавали важную для себя информацию о ситуации в своем городе.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Часть аудитории сообщает, что, получая сведения из разных источников, можно сформировать объективную картину происходящего. Вообще же сейчас общество разделилось почти пополам в своем отношении к официальной позиции относительно пандемии коронавирусной инфекции. Так, высказываемые в исследовании оценки отличаются колебаниями: «Я, конечно, верю, но люди говорят …», «Я, скорее не верю, потому, что …». Однако большинство все же склоняется к недоверию официальной статистике – почти половина не верит в необходимость ограничений, а также всеобщей изоляции.

Фото - Социологический антикризисный центр.

Интерес с самой болезни сместился на период восстановления и возврат к нормальной жизни. Наблюдается усталость от обсуждений вируса и последствий.